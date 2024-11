Kulinart in Stuttgart: Wo die Ente atmet wie ein Rotwein

11 Feines fürs Auge und den Gaumen – wie wäre es zum Beispiel mit geräucherter Entenbrust? Foto: Ferdinando Iannone/Lichtgut

Die Messe Kulinart stimuliert mal wieder die Lust auf kulinarische Entdeckerfreuden, kitzelt in der Stuttgarter Phoenixhalle aber auch die Gaumen verwöhnter Stammkunden.











Durchaus ein „bisschen früher starten“ könnte die Kulinart laut einer Handvoll Fans aus dem Remstal, die sich pünktlich zum Beginn einfinden. Sie hatten es kaum erwarten können, an diesem Wochenende „mal wieder“ durch die „Genuss- und Stilmesse“ zu schlendern: „Da läuft einem schon beim Hinschauen das Wasser im Mund zusammen“, bekennt eine Mittfünzigerin. Entsprechend rege ist schon zur Mittagszeit in der Phoenixhalle im Römerkastell der Betrieb. Doch während die einen noch das erste Glas Weißwein einschenken oder per Aperitif in Schwung kommen wollen, haben sich andere schon festgesetzt auf ihrer „Genuss-Insel“.