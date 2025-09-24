Kugelstoßer Niko Kappel: Der schmerzhafte Weg zur WM-Medaille

Niko Kappel, der kleinwüchsige Kugelstoßer vom VfB Stuttgart, will bei der Para-Leichtathletik-WM in Indien seinen Titel verteidigen – doch dafür muss er die Zähne zusammenbeißen.
Besser hätte es nicht laufen können für die Leichtathletik-Abteilung des VfB Stuttgart: Am Sonntag krönte sich Leo Neugebauer zum König der Athleten, in Tokio holte der Zehnkämpfer WM-Gold. Kurz darauf geht der Blick schon wieder nach Asien, denn es ist gut möglich, dass die glänzende Bilanz in Neu-Delhi weiter aufpoliert wird. In der indischen Hauptstadt kämpfen drei kleinwüchsige VfB-Kugelstoßer um Medaillen: die Niederländerin Lara Baars, Yannis Fischer (beide Klasse F 40) und Niko Kappel (Klasse F 41). Ambitioniert sind alle drei, hinter den Chancen von Niko Kappel steht allerdings ein Fragezeichen – weil der Ellbogen schmerzt.