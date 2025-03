Astronomie: Mondfinsternis im März 2025

Am Freitagmorgen, dem 14 März 2025, ist es wieder so weit und der Mond taucht erneut in den Schatten der Erde ein. Trotz der Morgendämmerung können die frühen Phasen der Mondfinsternis beobachtet werden. Alles Wichtige zur Mondfinsternis erfahren Sie hier.