Kugelbahnpfad Leutenbach: Quizautomaten: Traurige Kinder wegen Zerstörungswut

Unbekannte haben in den vergangenen Wochen immer wieder die Quizautomaten am Leutenbacher Kugelbahnpfad beschädigt. Jetzt wurden die Kugeln befreit.
Es läuft nicht immer rund am Kugelbahnpfad in Leutenbach. Was im April 2024 als begeisternde Gemeinschaftsaktion begonnen hat, wird aktuell durch wiederholten Vandalismus überschattet: Die Quizautomaten auf dem beliebten Kugelbahnpfad in der Höllachaue in Leutenbach, die im Rahmen der 72-Stunden-Aktion der Deutschen Katholischen Jugend mit großem ehrenamtlichen Engagement errichtet wurden, wurden erneut beschädigt.