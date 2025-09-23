Kugelbahnpfad Leutenbach: Quizautomaten: Traurige Kinder wegen Zerstörungswut

Unbekannte haben in den vergangenen Wochen immer wieder die Quizautomaten am Leutenbacher Kugelbahnpfad beschädigt. Jetzt wurden die Kugeln befreit.

Es läuft nicht immer rund am Kugelbahnpfad in Leutenbach. Was im April 2024 als begeisternde Gemeinschaftsaktion begonnen hat, wird aktuell durch wiederholten Vandalismus überschattet: Die Quizautomaten auf dem beliebten Kugelbahnpfad in der Höllachaue in Leutenbach, die im Rahmen der 72-Stunden-Aktion der Deutschen Katholischen Jugend mit großem ehrenamtlichen Engagement errichtet wurden, wurden erneut beschädigt.

Rund 80 junge Menschen hatten sich damals mit Herzblut an der Aktion beteiligt und verschiedene Kugelbahnattraktionen geschaffen, die seither zahlreiche Familien, Kindergärten und Schulklassen anziehen und begeistern.

In den Sommerferien kam es nun leider wiederholt zu mutwilliger Beschädigung der Quizautomaten, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Die Automaten wurden gezielt mit Steinen befüllt, wodurch das Kugelsystem blockiert wurde. Die Kugeln – oft individuell von Kindern bunt bemalt und mit Namen personalisiert – können nicht bis zum Auslass weiterrollen und blieben im Automat stecken – für viele Kinder ein trauriges Erlebnis, waren manche doch mit „ihrer“ Kugel auf den verschiedensten Kugelbahnen im Kreis unterwegs.

„Trotz des unermüdlichen Einsatzes der beiden ehrenamtlichen Kugelbahn-Paten, die regelmäßig Wartungsarbeiten durchführen, Kugeln befreien und Reparaturen vornehmen, sind diese wiederholten Schäden ein trauriges Zeichen fehlender Rücksichtnahme“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.

Immerhin: Kinder und Eltern, die ihre Kugel im Quiz-Automaten verloren haben, können diese ab sofort bei Christine Besa, Zimmer 3.11, zu den Öffnungszeiten des Rathauses abholen.

Die Quizautomaten werden oft beschädigt. Foto: Gemeinde Leutenbach

Die Gemeinde Leutenbach bittet alle Besucherinnen und Besucher eindringlich um einen sachgemäßen und respektvollen Umgang mit allen Geräten der Kugelbahn. Nur so könne dieses besondere Projekt weiterhin Freude und Spielspaß für alle Generationen bieten: „Schützen wir gemeinsam, was viele mit viel Liebe aufgebaut haben.“

Die Verantwortlichen empfehlen:

Bitte nutzen Sie die Holzkugeln aus den Automaten. Selbstverständlich können auch mitgebrachte Kugeln in derselben Größe eingesetzt werden.

In die Quizautomaten bitte keine Steine oder Erde werfen.

Sollte eine Kugel steckenbleiben, nicht versuchen, diese mit einem Stock oder Ähnlichem zu befreien – das funktioniert nicht.

Die Kugelbahn-Elemente nicht als Klettergerüst oder Balancierbalken benutzen.

Sollte jemandem auffallen, dass ein Quiz-Automat oder eine Kugelbahn beschädigt oder eine Kugel steckengeblieben ist, kann man sich per Mail bei Christine Besa melden unter der Adresse c.besa@leutenbach.de.