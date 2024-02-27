Rollen, Klickern, Staunen - 8 Kugelbahnen rund um Stuttgart

Kugelbahnen sind eine günstige Attraktion. Kinder lieben sie, und Erwachsene freuen sich, dass ihr Nachwuchs beim Ausflug plötzlich die doppelte Strecke ohne Meckern läuft. Ein Überblick über die Bahnen in der Region.

Für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter sind Kugelbahnen der Renner - und für Eltern oftmals eine willkommene Möglichkeit, die Kinder zum Wandern zu bringen. In der Regel können überall die gleichen Kugeln (Durchmesser 30 Millimeter) benutzt werden. Trotzdem sind alle Bahnen in der Region Unikate, die meist nicht nur mit dem Auto, sondern recht bequem auch mit dem öffentlichen Nahverkehr erreicht werden können.

Tipp 1 - Denkendorfer Kugelbahn: Zwischen Apfelbäumen

Die Bahn in Denkendorf ist die neueste Kugelbahn in der Region. Foto: Rapp-Hirrlinger

Auf 2,5 Kilometern Länge verläuft die Denkendorfer Kugelbahn durch Streuobstwiesen. Begleitet wird man von unterschiedlichsten Kugelbahnen und 13 Quiz- und Abenteuerstationen. Kugeln gibt es unter anderem für einen Euro am Startpunkt am Denkendorfer Friedhof. Für die Anfahrt nimmt man Zug oder S-Bahn bis Esslingen und steigt dann in den Bus 119 um, Ausstieg Weingartstraße. Die Fahrt dauert vom Stuttgarter Hauptbahnhof zwischen 30 und 45 Minuten. Ausführliche Informationen finden Sie hier.

Tipp 2 - XXL-Waldkugelbahn in Schwäbisch Gmünd: Durch den Wald

Alles groß ist bei der XXL-Waldkugelbahn in Schwäbisch Gmünd. Foto: dpa/Anne Appl

Die XXL-Waldkugelbahn in Schwäbisch Gmünd ist Teil des 2,5 Kilometer langen Naturatum Erlebnis-Waldpfades. Auch hier lernt man viel über die Beziehung von Mensch und Wald. Saisoneröffnung ist offiziell erst rund um Ostern, weil Wege und Stege zuvor meist noch glitschig sind. Die Anfahrt dauert mit dem Zug von Stuttgart nach Schwäbisch Gmünd zwischen 40 und 52 Minuten. Anschließend sind es noch gut 500 Meter Fußmarsch zum Startpunkt. Ausführliche Informationen finden Sie hier.

Tipp 3 - Herzogliche Kugelbahn in Kernen-Stetten: Entlang der Reben

Die Herzogliche Kugelbahn in Stetten ist eine große Attraktion. Foto: Dirk Herrmann/StZN

Bei der Herzoglichen Kugelbahn in Kernen-Stetten geht es in den Weinbergen ganz promillefrei rund ums Thema Wein. Die Kugeln schlängeln sich über ein „Flaschenlabyrinth“, werden auf dem „Weinförderband“ transportiert, rollen im „Rebenslalom“ um die Wette oder schleudern am „Katapult“ hoch hinaus. Mit insgesamt 800 Metern Länge ist sie die größte Kugelbahn in der Region. Auch hier ist der Andrang mitunter groß, was schon Ärger bei Anwohnern hervorgerufen hat. Wer das Parkchaos meiden möchte, nimmt von Fellbach, Waiblingen oder Stetten-Beinstein den Bus 211, 212 oder 219 bis zur Haltestelle Stetten Kelter. Vom Stuttgarter Hauptbahnhof dauert die Fahrt zwischen 33 und 47 Minuten. Dann sind es noch 25 Minuten zu gehen. Ausführliche Informationen finden Sie hier.

Tipp 4 - Kugelbahn rund um den Herrenbachstausee: Das Wasser immer im Blick

Wer die Kugel rollen lässt, schafft es auch um den Herrenbachstausee. Foto: https://www.deondo.com/deondo

Der Herrenbachstausee zwischen Schorndorf-Unterberken und Adelberg ist eine Idylle. Seit 2022 gibt es auch dort eine liebevoll gestaltete Kugelbahn. Sie ist vor allem für jüngere Kinder interessant, weil die einzelnen Elemente nicht zu lang sind. An drei Automaten gibt es Kugeln für einen Euro. Der Rundweg um den See ist insgesamt fünf Kilometer lang. Einkehrmöglichkeiten gibt es an der Herrenmühle oder ein wenig weiter an der Zachersmühle. Die Anfahrt von Stuttgart dauert mit Zug bis Schorndorf und dann Bus 935 bis Oberberken/Unterberken Herrenbachstraße 46 Minuten.

Tipp 5 - Kugelbahn mit Ostheimer Tierfiguren in Urbach: Tieren auf der Spur

Der Fantasie sind bei der Gestaltung der Bahnen keine Grenzen gesetzt. Foto: pr/Remstal Tourismus

Lebensgroße Ostheimer Tierfiguren sind der Blickfang bei der Kugelbahn in Urbach, die auch sonst viel zu bieten hat. Auf die Kinder warten Rätselfragen, der Bärenbach kann durchwatet werden, und am Ende wird in eine Bärenhöhle gekrochen. Auch ein Kletterspielplatz gehört zum Ausflug. Kugeln gibt es zum Preis von 50 Cent. Die Anfahrt mit dem Zug über Schorndorf oder Urbach und dann dem Bus 249 bis zur Haltestelle Banrain dauert von Stuttgart zwischen 36 und 41 Minuten. Ausführliche Informationen finden Sie hier.

Tipp 6 - Kugelbahn in Essingen: Am Remsursprung

Die Kugeln bewältigen sogar einen Looping. Foto: Gottfried Stoppel/Gottfried Stoppel

Wer zum Remsursprung bei Essingen wandert, kann auch dort eine ruhige Kugel schieben. Eher gemächlich laufen die Kugeln in den beiden parallel verlaufenden 500 Meter langen Bahnen. Allerdings gibt es auch Loopings. Auch hier gibt es Kugelautomaten, für die man 20 Cent-Münzen braucht. Jedoch sind sie oft leer. Die Anfahrt mit dem öffentlichen Nahverkehr ist etwas mühsam. Speziell an Wochenenden wird die Haltestelle Rose Essingen nur vereinzelt angefahren. Die Fahrt von Stuttgart dauert fast zwei Stunden.Diese Kugelbahn ist ab Oktober 2024 für den Winter geschlossen, kann aber ab der kommenden Saison wieder bespielt werden. Ausführliche Informationen finden Sie hier.

Tipp 7 - Kugelbahn in Böbingen: Durch den Park

Auf geht’s zum Kugelwettrennen. Foto: bwegt/pr

Die Remstal-Gartenschau hat auch Böbingen eine Kugelbahn beschert. Sie ist im Park am Alten Bahndamm zu finden. Auch hier können auf einer Doppelkugelbahn die Kugeln miteinander ins Rennen gehen. Am Ende eines jeden Abschnitts fällt die Kugel in einen Kasten. Dort muss getastet werden. Auch hier braucht man für den Kauf der Kugeln 20 Cent-Münzen. Die Zugfahrt nach Böbingen dauert von Stuttgart etwa 50 Minuten. Vom Bahnhof ist es dann nicht mehr weit zum Bürgerpark. Ausführliche Informationen finden Sie hier.

Tipp 8 - Kugelbahn in Holzgerlingen: Auf der Schillerhöhe

Die Azubis haben die Bahn mit viel Liebe fürs Detail gestaltet. /Stefanie Schlecht

Die Anlage in Holzgerlingen ist der Mercedes unter den Kugelbahnen in der Region. Gebaut wurde die 175 Meter lange Strecke auf der Holzgerlinger Schillerhöhe von Auszubildenden des Autobauers aus Sindelfingen. Durch die Augenlöcher einer Holzeule fallen die Kugeln in die Tiefe, rollen über Hindernisse und über ein Xylophon hinweg. Kugeln kosten 50 Cent. Für die Anfahrt nimmt man die Schönbuchbahn von Böblingen nach Holzgerlingen. Von Stuttgart Hauptbahnhof dauert das eine gute Stunde. Dann sind es noch 20 Minuten Fußmarsch. Ausführliche Informationen finden Sie hier.

Die acht Kugelbahnen im Kurzüberblick

Denkendorfer Kugelbahn: Zwischen Apfelbäumen

XXL-Waldkugelbahn in Schwäbisch Gmünd: Durch den Wald

Herzogliche Kugelbahn in Kernen-Stetten: Entlang der Reben

Kugelbahn rund um den Herrenbachstausee: Das Wasser immer im Blick

Kugelbahn mit Ostheimer Tierfiguren in Urbach: Tieren auf der Spur

Kugelbahn in Essingen: Am Remsursprung

Kugelbahn in Böbingen: Durch den Park

Kugelbahn in Holzgerlingen: Auf der Schillerhöhe

Weitere Ausflugsziele rund um Stuttgart

Wer keine Lust auf Wald und Wandern hat, sondern nach Inspirationen für einen Ausflug in Stuttgart sucht, wird in unserem Video vielleicht fündig. Es gibt einen Überblick über die Top-20-Sehenswürdigkeiten in und um Stuttgart, darunter einige Museen und kulturelle Highlights.

Dieser Artikel erschien erstmals im September 2024 und wurde im August 2025 aktualisiert.