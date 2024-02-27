Rollen, Klickern, Staunen - 8 Kugelbahnen rund um Stuttgart

Kugelbahnen sind eine günstige Attraktion. Kinder lieben sie, und Erwachsene freuen sich, dass ihr Nachwuchs beim Ausflug plötzlich die doppelte Strecke ohne Meckern läuft. Ein Überblick über die Bahnen in der Region.
Für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter sind Kugelbahnen der Renner - und für Eltern oftmals eine willkommene Möglichkeit, die Kinder zum Wandern zu bringen. In der Regel können überall die gleichen Kugeln (Durchmesser 30 Millimeter) benutzt werden. Trotzdem sind alle Bahnen in der Region Unikate, die meist nicht nur mit dem Auto, sondern recht bequem auch mit dem öffentlichen Nahverkehr erreicht werden können.