Menschen hinterlassen überall in den Meeren chemische Spuren

Eine Studie der Universität Tübingen mit 18 weiteren Forschungseinrichtungen und Universitäten weltweit zeigt: Keine untersuchte Stelle in Weltmeeren ist frei von menschlichen chemischen Einflüssen.
Vom Menschen hergestellte Chemikalien durchdringen die Küstenmeere in bislang unbekanntem Ausmaß. Das zeigt eine internationale Studie, geleitet von den Biochemikern Jarmo-Charles Kalinski und Daniel Petras an der University of California in Riverside, der zudem eine Forschergruppe an der Universität Tübingen leitet.