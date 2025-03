Kürzungen: Wissenschaftler protestieren gegen Trumps Politik

5 Proteste gegen die Regierung: "Rettet die Wissenschaft - Weg mit Trump!" Foto: Thomas Müller/dpa

Proteste gegen die Regierungspolitik sind in den USA bisher eher selten. Nun haben tausende Wissenschaftler in Washington und anderen Städten demonstriert.











Washington - Tausende Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in den USA haben gegen die Regierungspolitik demonstriert. In Washington, New York und anderen Städten protestierten sie gegen Kürzungen in ihren Forschungsetats, Stellenstreichungen und Zweifel an wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die Proteste standen unter dem Motto "Stand up for Science".