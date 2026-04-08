Die Haushaltskürzungen treffen die Zentrale Schuldnerberatung hart. Sandra Meyer erzählt, was das für Hilfesuchende bedeutet – und warum jeder in eine Schuldenspirale geraten kann.
„Wir waren geschockt und haben bis zum Schluss gehofft, dass es nicht eintritt.“ So beschreibt Sandra Meyer von der Zentralen Schuldnerberatung Stuttgart ihre Reaktion auf den am 19. Dezember 2025 beschlossenen Sparhaushalt. Die Auswirkungen würden die gesamte Gesellschaft betreffen, denn eine finanzielle Schieflage und die Notwendigkeit der Schuldnerberatung kann jeden treffen.