Kürbiskerne, Schokolade und mehr: Diese Lebensmittel sind besonders magnesiumreich

Der Mineralstoff Magnesium hält Muskeln und Nerven fit. Wer sich ausgewogen ernährt, braucht keine Präparate. Kürbiskerne, Nüsse, Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte zählen zu den besten natürlichen Quellen.
Magnesium ist ein echter Allrounder für den Körper: Der Mineralstoff unterstützt Muskeln und Nerven, trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel bei und spielt auch für Knochen, Schlaf und Stressregulation eine wichtige Rolle. Gerade Menschen, die viel Sport treiben, unter Stress stehen oder sich häufig müde fühlen, achten deshalb verstärkt auf ihre Magnesiumzufuhr. Die gute Nachricht: Viele Lebensmittel liefern bereits ordentlich Magnesium - ganz ohne Nahrungsergänzungsmittel.