Kürbisausstellung: Von Regatta bis Kürbiswiegen – Diese Highlights bietet der Herbst im Blüba

Die Kürbisausstellung im Blühenden Barock in Ludwigsburg dauert noch bis zum 2. November. Bis dahin gibt es dort noch jede Menge zu erleben. Ein Überblick mit vielen Ausflugstipps.
Wer paddelt am schnellsten mit dem Riesenkürbis um den Blüba-See? Wann und wo erstrahlen die Traumpfade? Und wer hat den größten Kürbis von allen? Die Kürbisausstellung im Blühenden Barock in Ludwigsburg dauert noch bis zum 2. November. In dieser Zeit wartet noch das eine oder andere Schmankerl auf die Besucher. Bei den folgenden acht Veranstaltungen ist bestimmt für jeden was dabei: