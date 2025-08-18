Kürbisausstellung in Ludwigsburg: „Das Behängen hat etwas Meditatives“ – Wie entsteht eine Kürbisfigur?

Laura Ramsauer achtet als künstlerische Leiterin der Ludwigsburger Kürbisausstellung darauf, dass alle Kürbisse an der richtigen Stelle landen. Wie sieht die perfekte Figur aus?
Die Räder des Kamerawagens könnte man mit orangefarbenen Kürbissen behängen, schlägt eine Mitarbeiterin vor – oder mit den schwarzen. „Orange ist perfekt, das machen wir“, sagt Laura Ramsauer, und los geht’s. In den Stielen stecken Kabelbinder, damit befestigen sie die Kürbisse an den Gitternetzen der einzelnen Figuren. Es sind geübte Handgriffe, die Frauen machen diese Arbeit seit Jahren. Mehr als 15 sind es bei Ramsauer. Mittlerweile gehört sie zu den Menschen, ohne die die Kürbisausstellung im Ludwigsburger Blühenden Barock kaum funktionieren würde.