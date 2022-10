1 Jedes Jahr im Herbst zieht die Kürbisausstellung am Ludwigsburger Schloss viele Besucherinnen und Besucher an (Archivfoto). Foto: imago images/7aktuell/www.7aktuell.de/Daniel Jüptner

Kürbisse scheinen ein echter Magnet für Influencer zu sein. Im Blühenden Barock in Ludwigsburg zeigen sich in diesem Jahr gleich mehrere bekannte Gesichter – und darunter sogar ein ehemaliges „GNTM“-Model.















Link kopiert

Das satte Orange der Kürbisse, Sonnenstrahlen und ein Schloss – das lässt die Herzen von Influencern (und all jenen, die es gerne werden wollen) höherschlagen. Zu sehen gibt es diese Kombi im Blühenden Barock in Ludwigsburg. Seit einigen Wochen läuft nun bereits die Kürbisausstellung – auch den ein oder anderen Promi hat sie schon angelockt.

Tim Stammberger aus Kirchheim/Teck, der 2019 vor allem durch „Die Bachelorette“ bekannt wurde, zeigt sich mit Freundin und Influencerin Laura Michelle vor Ort. Offenbar ein perfekter Ort für Liebende oder all jene, die gerade ein besonderes Date planen. Im Post der beiden geht es besonders romantisch zu...

Und sogar das Model Anna Maria Damm, das durch die Fernsehsendung „Germany’s Next Topmodel“ bekannt wurde, posiert lässig in Mantel und Sonnenbrille vor den Kürbissen.

Doch bei ihr geht es nicht nur um Coolness. Wer sich den ganzen Post der 26-Jährigen anschaut, erfährt: Die ganze Familie hat Spaß. Das gefällt auch den Followern, bereits über 13.000 User haben den Beitrag geliket. Einen langen Anreiseweg hatte Anna Maria Damm dabei wohl nicht. Sie soll laut Medienberichten in Pforzheim leben.

Wer ebenfalls an seinem Insta-Auftritt arbeiten will, oder einfach nur einen schönen Tag zwischen Kürbissen genießen will, hat noch bis zum 4. Dezember Zeit, sich die Ausstellung in Ludwigsburg anzuschauen.