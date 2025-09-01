Kürbisausstellung Blühendes Barock: Blüba-Feldhasen knabbern Kürbisausstellung an

Kaum wurde die Kürbisausstellung eröffnet, sind auch schon die ersten Früchte angenagt. In diesem Jahr versuchen die Verantwortlichen des Blüba, die Hasen auszutricksen.
Erst eine gute Woche ist es her, dass die Kürbisausstellung im Blühenden Barock eröffnet wurde. Doch bei Feldhasen scheint es sich schon herumgesprochen zu haben, dass der herbstliche Tisch wieder reich gedeckt ist. Kein Wunder, sind sie doch inzwischen Dauergäste im Blühenden Barock und hoppeln vor allem in den frühen Morgen- und Abendstunden immer wieder mal den wenigen Besuchern über den Weg.