Wettbewerb im Blühenden Barock: Europas schwerster Kürbis in Ludwigsburg gekürt

9 Mario van Geel aus Kasterlee in Belgien (Mitte) hat die Europameisterschaft gewonnen. Foto: Werner Kuhnle

1152 Kilogramm! Belgischer „Super-Mario“ gewinnt am Sonntag die Europameisterschaft im Kürbiswiegen im Blühenden Barock in Ludwigsburg.











Link kopiert



Was für ein riesiger Kürbis: Stolze 1152 Kilogramm bringt der Gigant von Mario van Geel aus Kasterlee in Belgien auf die Waage – und gewinnt damit die Europameisterschaft im Kürbiswiegen im Blüba. Nachdem vergangene Woche der größte Kürbis Deutschlands gekürt wurde, ging es am Sonntag in der Kürbisausstellung um Europas größte Kürbisse. Mit dabei waren Züchter aus Deutschland, Polen, Österreich, Schweiz, Frankreich und Belgien.