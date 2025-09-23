Kürbis-Marmelade und Co.: Blüba-Kürbisprodukte im Test – Lohnt sich der teure Spaß?

Die Kürbisausstellung im Blühenden Barock bietet eine bunte Palette von kulinarischen Produkten in einer speziellen Kürbis-Variante. Das ist oft teuer – aber schmeckt es auch?
Kürbis zum Frühstück, Kürbis zu Mittag und abends noch ein bisschen Kürbis zum Snacken. Klingt eintönig? Ist es überhaupt nicht. Auf der Kürbisausstellung im Blühenden Barock werden an mehreren Ständen diverse Produkte rund um den Kürbis verkauft – von Brotaufstrich über Soßen bis hin zu Tortilla-Chips. Aber wie schmeckt das Ganze eigentlich? Und vor allem: Lohnt sich der oft sehr teure Spaß überhaupt?