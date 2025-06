Eine Frau ist in Künzelsau im Hohenlohekreis von ihrem Ex-Partner entführt und schwer verletzt worden. Die 39-Jährige konnte sich nach Polizeiangaben trotz ihrer schweren Verletzungen am dritten Tag selbst befreien und die Ermittler verständigen. Der 28-Jährige wurde festgenommen. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die 39-Jährige verbrachte demnach das vergangene Wochenende mit ihrem 28 Jahre alten früheren Partner. Am Sonntagabend habe ein Zeuge die Polizei alarmiert, weil ein Mann eine blutende und nur mit einem Slip bekleidete Frau durch Künzelsau gezogen habe. Die Ermittler konnten die beiden jedoch nicht finden.

Tatverdächtiger ist einschlägig vorbestraft

Am Montag fanden die Beamten dann ein blutiges Paar Schuhe der Frau in einem Mehrfamilienhaus - die 39-Jährige selbst wurde nicht gefunden. Erst am frühen Dienstagmorgen habe die Entführte sich befreien können und an einem Wohnhaus um Hilfe gebeten. Von hier wurde die Polizei per Notruf alarmiert.

Der wegen Gewaltdelikten und Partnergewalt einschlägig vorbestrafte Tatverdächtige soll die Frau zu einer Gartenhütte gebracht haben und dann dort eingeschlafen sein. Diese Chance habe die 39-Jährige genutzt, um zu entkommen und der Polizei seinen Aufenthaltsort zu verraten. Die Beamten konnten den Mann dort festnehmen.