Toter Siebenjähriger in Künzelsau Polizei nimmt 69-Jährige vorläufig fest

29. April 2018

In Künzelsau bei Heilbronn ist ein Siebenjähriger tot aufgefunden worden. Die Polizei hat eine Frau vorläufig festgenommen. Die Obduktion des Jungen soll noch am Sonntag erfolgen.

Heilbronn - Nach dem Tod eines sieben Jahre alten Jungen in Künzelsau bei Heilbronn hat die Polizei eine 69 Jahre alte Bekannte der Familie festgenommen. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte, sei die Frau nach einer Fahndung am Samstagabend „gefunden worden“.

Die Ermittler machten zunächst keine Angaben dazu, in welchem Verhältnis genau die Frau zu dem Jungen und seinen Eltern steht und ob sie als verdächtig gilt. Ein Zeuge hatte den Beamten den Angaben zufolge einen Hinweis auf die Frau gegeben, der zur Festnahme führte. Die Eltern hatten ihren Sohn in der Wohnung der Bekannten am Samstag leblos gefunden.

Weiter unklar sind die Umstände des Todes des Siebenjährigen. Es werde weiter in alle Richtungen ermittelt. Ein Unfall, ein natürlicher Tod oder ein Verbrechen seien mögliche Hintergründe, so der Polizeisprecher. Mit welchen Verletzungen der Junge gefunden wurde, gab die Polizei bislang nicht bekannt.

Notarzt konnte nur Tod feststellen

Eine Obduktion am Sonntag sollte dabei helfen, die Todesursache aufzuklären. „Dann werden wir versuchen, diese Erkenntnisse in Einklang mit unseren Ermittlungsergebnissen zu bringen und weiter informieren“, sagte der Polizeisprecher. Wann mit Ergebnissen zu rechnen sei, war zunächst nicht bekannt.

Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei hielt sich der Siebenjährige bei der Bekannten auf. Als seine Eltern ihn am Samstagvormittag abholen wollten, öffnete niemand die Tür. Mit der Hilfe eines Nachbarn gelangten sie in die Wohnung und fanden ihren Sohn leblos. Ein Notarzt hatte nur noch den Tod feststellen können. Die Beamten hatten in ihrer Mitteilung zunächst von einem „vermutlichen Tötungsdelikt“ gesprochen.

Von der 69 Jahre alten Bekannten fehlte zunächst jede Spur. Die Polizei suchte mit einem größeren Aufgebot. Im Einsatz waren auch ein Hubschrauber und ein Spürhund. Warum die Frau verschwand, werde noch ermittelt, sagte der Polizeisprecher.