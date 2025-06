1 Verfolgungsjagd in Künzelsau (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Ein Mann auf einem motorisierten Rollstuhl hat sich mit der Polizei eine Verfolgungsjagd durch Künzelsau in Baden-Württemberg geliefert. Am Ende stürzte der 48-Jährige in einer Kurve und verletzte sich und einen Polizeibeamten leicht, wie das Polizeipräsidium Heilbronn am Freitag mitteilte.