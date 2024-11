Künstliche Intelligenz: Winfried Kretschmann: Transparenz im Netz ist wichtig

1 Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hebt beim Einsatz Künstlicher Intelligenz mahnend den Zeigefinger. (Archivbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Was kommt von Menschen und was von Künstlicher Intelligenz im Internet? Winfried Kretschmann fordert Transparenz ein - und warnt vor Gefahren für die Demokratie.











Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann mahnt für den Einsatz Künstlicher Intelligenz im Netz große Transparenz an. Es sei wichtig, Quellen zu kennzeichnen: „Was kommt von wem?“, sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart. „Wo wählen Algorithmen aus, was ich überhaupt zu sehen kriege? Wo mischt KI in Text und Bildern mit?“

Transparenz und Fakten seien entscheidend für die Gesellschaft. „Wenn Fakten systematisch geleugnet, verdreht oder erfunden werden, dann zerbröselt unser gemeinsames Fundament", sagte Kretschmann zur Eröffnung des Medienpolitischen Kongresses 2024 „source" (Quelle). Der Ministerpräsident betonte: „Der öffentliche Raum ist das eigentliche Herz der Demokratie. Er muss funktionieren, soll die Demokratie funktionieren."