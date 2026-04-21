Künstliche Intelligenz: Von der Waschmaschine zur Kriegswaffe

Künstliche Intelligenz spielt in militärischen Konflikten eine immer größere Rolle. Die Entwicklung ist rasant, die Regulierung hinkt hoffnungslos hinterher.
Malte Göttsche bemüht einen übermächtigen Vergleich. „Wir erleben den Oppenheimer-Moment unserer Generation“, ist der Forscher vom Peace Research Institute Frankfurt (PRIF) überzeugt. Der Bau der Atombombe habe die Welt radikal verändert, einen ähnlichen Einfluss werde der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz auf unser Leben haben. Frappierend ist eine zweite geschichtliche Parallele. Wie bei der Entwicklung der Nuklearwaffen während des Zweiten Weltkrieges, ist auch dieses Mal wieder ein blutiger Konflikt ein maßgeblicher Treiber der Innovationen.