Künstliche Intelligenz: Verliebt in einen Bot – Sind KIs die besseren Partner?

Immer verfügbar, stets zuvorkommend, keine Ego-Touren: Im Gespräch mit KI-Bots fehlt der menschliche Faktor. Kann das unter Umständen auch ein Vorteil sein – vielleicht sogar die Zukunft der Romantik?
Duisburg - KI ist überall. Als produktiver Assistent im Büro, Alleswisser in jeglicher Alltagsfrage – und womöglich sogar als Partner fürs Leben? Der ein oder andere dürfte sich bei einem solchen Szenario an den schon 2013 erschienenen Film "Her" mit Joaquin Phoenix erinnern, in dem sich ein einsamer Autor in eine KI verliebt.