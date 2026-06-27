Künstliche Intelligenz: US-Regierung lässt Zugang zu neuer KI von OpenAI beschränken

Die amerikanische Regierung bestimmt nun mit, wer Zugang zu leistungsstarken neuen KI-Modellen bekommt. Ein Auslöser ist die Angst vor einem Missbrauch künstlicher Intelligenz für Cyberattacken.
San Francisco - Der ChatGPT-Entwickler OpenAI schränkt auf Forderung der US-Regierung den Zugang zu seinem neuesten KI-Modell ein. Zugriff auf die Vorschau-Version von Modellen der GPT-5.6-Reihe bekomme nur eine abgestimmte kleine Gruppe von Partnern, denen man vertraue, teilte OpenAI mit. Die eingeschränkte Veröffentlichung sei von der Regierung verlangt worden.