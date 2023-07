18 Von 3. Februar an in „Shift. KI und eine zukünftige Gemeinschaft“ im Kunstmuseum Stuttgart Foto: kennedy+swan , /© VG Bild-Kunst, Bonn 2023

Vom Festival Filmwinter bis zu „Shift“ im Kunstmuseum – zum Jahresstart gilt in Stuttgart: Künstliche Intelligenz trifft Kunst. Ein Argument für den Standort, findet Unternehmer Matthias Stroezel.









Ohne Künstliche Intelligenz (KI) geht kaum noch etwas in der Wirtschaftsmetropole Region Stuttgart. Neue digitale Realitäten befeuern aber keineswegs nur Technologiesprünge im Maschinenbau und in der Mobilität. Auch die Kunst setzt auf KI. Wie und warum zeigen in den nächsten Wochen gleich mehrere Kulturprojekte – Stuttgart gibt sich zum Jahresstart 2023 so experimentell wie noch nie.