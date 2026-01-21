Künstliche Intelligenz gilt zunehmend als Wachstums- und Resilienzfaktor für Unternehmen. Doch zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft oft eine Lücke, sagt die Deutschland-Chefin von Accenture.
Davos - In vielen Unternehmen gehen Wahrnehmung und Realität beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz nach Ansicht einer Top-Beraterin deutlich auseinander. Während Führungskräfte überzeugt seien, dass ihre Firmen gut vorbereitet sind, fühlten sich viele Mitarbeitende weder ausreichend geschult noch einbezogen, sagte die Deutschland-Chefin der Beratungsgesellschaft Accenture, Christina Raab, der Deutschen Presse-Agentur. Genau diese Lücke sei ein zentrales Hemmnis für den erfolgreichen Einsatz von KI.