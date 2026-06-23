Beim KI-Assistenten Claude ist es am Dienstag zu technischen Störungen gekommen. Tausende Nutzer berichten von Ausfällen und Fehlern bei der Nutzung der Plattform. Der Entwickler Anthropic arbeitet an einer Lösung.

Der KI-Assistent Claude kämpft derzeit mit einer umfangreichen Störung. Seit dem Nachmittag häufen sich im Netz die Meldungen von Nutzern, die den Dienst nicht oder nur eingeschränkt verwenden können. Entwickler Anthropic bestätigte die Probleme auf seiner Statusseite und erklärte, dass bereits an einer Behebung gearbeitet werde.

Die ersten Störungsmeldungen gingen gegen 15 Uhr deutscher Zeit ein. Auf der Plattform Downdetector stieg die Zahl der Beschwerden in den USA innerhalb kurzer Zeit auf mehrere Tausend an. Zwischenzeitlich wurden dort mehr als 8.000 Meldungen registriert.

Fast alle Claude-Dienste betroffen

Nach Angaben von Anthropic erstreckt sich die Störung über nahezu das gesamte Claude-Ökosystem. Betroffen sind sowohl die Chat-Oberfläche als auch Claude Code, Claude Cowork und die Programmierschnittstelle (API). Lediglich Claude for Government scheint von den Problemen ausgenommen zu sein.

Auch die Einschränkungen betreffen nicht nur einzelne Modelle oder Nutzergruppen. Sowohl kostenlose als auch zahlende Kunden berichten von Schwierigkeiten. Nutzer erhalten teilweise die Meldung, dass ein Modell derzeit nicht verfügbar sei. In anderen Fällen lädt Claude Antworten unbegrenzt, ohne ein Ergebnis auszugeben.

Auf der offiziellen Statusseite sprach Anthropic zunächst von einer erhöhten Fehlerquote. Dann wurde die Situation als größere Störung eingestuft.

Fehler identifiziert

Nach Angaben des Unternehmens konnte der Fehler mittlerweile ermittelt werden. Später erklärte Anthropic: "Das Problem wurde identifiziert, und es wird derzeit eine Lösung implementiert." Weitere Details nannte das Unternehmen zunächst nicht.

Immerhin gibt es erste Hinweise auf eine mögliche Entspannung. Während die Störungsmeldungen weiterhin auf hohem Niveau liegen, ist ihre Zahl zuletzt leicht zurückgegangen. Ob die eingespielte Fehlerbehebung bereits Wirkung zeigt, lässt sich derzeit allerdings noch nicht abschließend beurteilen.