Beim KI-Assistenten Claude ist es am Dienstag zu technischen Störungen gekommen. Tausende Nutzer berichten von Ausfällen und Fehlern bei der Nutzung der Plattform. Der Entwickler Anthropic arbeitet an einer Lösung.
Der KI-Assistent Claude kämpft derzeit mit einer umfangreichen Störung. Seit dem Nachmittag häufen sich im Netz die Meldungen von Nutzern, die den Dienst nicht oder nur eingeschränkt verwenden können. Entwickler Anthropic bestätigte die Probleme auf seiner Statusseite und erklärte, dass bereits an einer Behebung gearbeitet werde.