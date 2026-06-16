Künstliche Intelligenz: Sein Freund, der Chatbot

Viele Menschen würden Beziehungen zu Computerprogrammen aufbauen, heißt es. Kolumnist KNITZ kann das bestätigen.
Zwei Drittel aller jungen Leute, stand neulich in der Zeitung, würden sich bei Liebeskummer oder anderen Problemen an eine KI wenden, also an ein Computerprogramm, das darauf trainiert wurde, auf gängige Lebensfragen zu antworten. Weiter hieß es: Dies führe dazu, dass sie eine regelrechte Beziehung zu Chatbots aufbauten, also zu Programmen, die in der Lage sind, menschliche Gespräche zu simulieren.