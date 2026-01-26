Künstliche Intelligenz: Microsoft mit neuem KI-Chip

Ein neuer Chip aus Redmond soll KI-Anwendungen nicht nur schneller, sondern auch günstiger machen. Warum Microsoft verstärkt auf eigene Hardware setzt.
Redmond - Microsoft hat seinen neuen Spezialchip vorgestellt, der künftig große KI-Anwendungen schneller und günstiger machen soll. Der Chip Maia 200 ist speziell für die Ausführung von KI-Modellen entwickelt, nicht für das Trainieren von Sprachmodellen. Er wird zunächst in Microsofts Rechenzentren in der Zentralregion in den USA eingesetzt. Nach Unternehmensangaben arbeitet der Maia 200 als "KI-Beschleuniger" besonders energieeffizient und bietet ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als andere Systeme.