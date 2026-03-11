Künstliche Intelligenz: Meta kauft Online-Plattform für autonome KI-Software

Meta ist die klare Nummer eins bei Online-Plattformen für menschliche Nutzer. Jetzt übernimmt der Facebook-Konzern auch ein soziales Netzwerk für autonome KI-Software, sogenannte Agenten.
Menlo Park - Der Facebook-Konzern Meta kauft eine Online-Plattform, über die sich KI-Programme untereinander austauschen können. Mit dem Kauf des Dienstes Moltbook werde das Entwicklerteam in Metas Forschungslabor für Künstliche Intelligenz wechseln, bestätigte der Konzern US-Medien wie dem Sender CNBC und der "New York Times". Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.