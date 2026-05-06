Künstliche Intelligenz: KI-Firma Anthropic holt sich Rechenleistung vom Rivalen Musk

Elon Musk beschimpfte die KI-Firma Anthropic noch vor wenigen Monaten als «böse». Doch jetzt gewährt er Anthropic – einem direkten Konkurrenten – Zugang zu einem riesigen Rechenzentrum.
San Francisco - Im Wettlauf der Entwickler Künstlicher Intelligenz gibt es eine ungewöhnliche Kooperation zwischen zwei Rivalen. Die KI-Firma Anthropic bekommt dringend benötigte Rechenleistung aus einem riesigen Rechenzentrum von Elon Musk. Was die Partnerschaft überraschend macht: Anthropic ist ein direkter Konkurrent von Musks KI-Entwickler xAI und der Tech-Milliardär verriss den Rivalen noch vor wenigen Monaten als "menschenfeindlich".