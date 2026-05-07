Künstliche Intelligenz: KI-Experten fordern mehr Mut und rechnen mit German Angst ab

KI-Experten fordern mehr Mut und rechnen mit German Angst ab
Künstliche IntelligenzKI-Experten fordern mehr Mut und rechnen mit German Angst ab
Torsten Ströbele 07.05.2026 - 16:00 Uhr
Beim People Connect Club in Stuttgart diskutieren Wirtschaftsbosse und Wissenschaftler über Deutschlands KI-Zukunft – zwischen Angst und Aufbruch.
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Künstliche Intelligenz (KI): Fluch oder Segen? Sind wir in Deutschland bereit, mit KI den Weg aus der Krise zu schaffen oder überwiegt die Angst vor neuen Technologien? Die L-Bank und das Unternehmen Flip hatten in die Stuttgarter Innenstadt geladen, um im Rahmen des People Connect Club über diese und viele weitere Fragen mit Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft zu sprechen.