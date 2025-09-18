Künstliche Intelligenz: Italien stellt gefälschte KI-Videos unter Strafe

1 Der Senat in Rom billigte das neue KI-Rahmengesetz mit großer Mehrheit. (Archivbild) Foto: Roberto Monaldo/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Im Internet kursieren zunehmend Fake-Videos, die mit Künstlicher Intelligenz erstellt wurden. Als eines der ersten Länder verabschiedet Italien jetzt ein Gesetz dagegen. Es drohen fünf Jahre Haft.











Link kopiert



Rom - In Italien kann die Verbreitung gefälschter Aufnahmen, die mit Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt wurden, künftig mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden. Das Parlament in Rom billigte mit klarer Mehrheit ein Rahmengesetz zum Umgang mit KI. Dazu gehört, dass Geschäftsleuten und Privatpersonen Gefängnis droht, wenn sie mit KI generierte Fotos und Videos in Umlauf bringen, ohne die Erlaubnis der gezeigten Personen zu haben.