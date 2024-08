KI in der Schule: Grüne wünschen sich eigenen KI-Nachhilfelehrer für jeden Schüler

KI in der Schule

1 Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz kann das Handy zum Nachhilfelehrer für jeden Schüler werden. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Ein persönlicher Lernhelfer für jeden baden-württembergischen Schüler? Wenn es nach den Grünen im Landtag geht, muss das mit Künstlicher Intelligenz keine Utopie bleiben. Was soll der KI-Nachhilfelehrer leisten?











Wie wäre es, wenn jeder Schüler seinen persönlichen Nachhilfelehrer hätte? Der jederzeit Hilfestellung gibt, und zwar egal, ob man im Wald steht und wissen muss, ob die Pflanze vor der Kameralinse des Handys giftig oder der Pilz essbar ist, oder ob man am Schreibtisch sitzt und bei der Mathe-Aufgabe einfach nicht weiter weiß? Das klingt nach Science Fiction, und früher wäre dieser Satz einem politischen Todesurteil gleich gekommen. Aber heute sickert Künstliche Intelligenz immer schneller in den Alltag ein, und was utopisch klingt, kann schon bald Realität werden.