Künstliche Intelligenz: Facebook-Konzern schraubt KI-Investitionen hoch

Mark Zuckerberg stellt sich für den Meta-Konzern eine Zukunft vor, die von Künstlicher Intelligenz durchdrungen ist. Dafür ist er zu gewaltigen Milliarden-Ausgaben bereit.
Menlo Park - Facebook-Gründer Mark Zuckerberg will seine Online-Plattformen mit Künstlicher Intelligenz stärker auf einzelne Nutzer zuschneiden. Heute seien Dienste des Facebook-Konzerns Meta dazu da, mit Freunden in Kontakt zu bleiben oder interessante Dinge zu entdecken, sagte Zuckerberg. Bald werde man beim Öffnen der Meta-Apps aber auf eine KI treffen, "die einen versteht".