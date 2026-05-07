Künstliche Intelligenz: EU-Verbot von KI-Apps für Porno-Deepfakes

Brüssel beschließt eine Reform der KI-Gesetzgebung. Sogenannte „Nudifier-Apps“ sind nur ein kleiner Bereich, wichtiger sind die Änderungen für die Industrie.
Die EU macht Ernst im Kampf gegen Porno-Deepfakes im Internet. Vertreter des Parlaments und der Mitgliedstaaten haben sich bei einer nächtlichen Verhandlungsrunde auf ein Verbot von sogenannten „Nudifier-Apps“ geeinigt, die mittels Künstlicher Intelligenz etwa aus harmlosen Fotos sexualisierte Bilder erstellen können. Damit beweist die EU, dass sie unter Umständen auch schnell auf aktuelle Entwicklungen reagieren kann. Auslöser war ein Skandal Anfang des Jahres. Damals haben Internetnutzer mithilfe des Chatbots Grok von US-Milliardär Elon Musk Millionen sexualisierte KI-Bilder von Frauen und Kindern erstellten und online verbreiteten. Mehrere Länder sowie die EU-Kommission leiteten damals Ermittlungen gegen Grok ein, einige sperrten den Chatbot.