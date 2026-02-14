Künstliche Intelligenz: Disney geht nach neuem KI-Videomodell gegen Bytedance vor

Ein per KI generiertes Video, das Tom Cruise und Brad Pitt in einem Kampf zeigt, alarmierte Hollywood. Dann folgten weitere Clips. Der Disney-Konzern will nun seine populären Figuren schützen.
Los Angeles - Hollywood geht gegen eine neue KI-Software des Tiktok-Eigentümers Bytedance vor, die realistische Videoclips erzeugen kann. Der Unterhaltungsriese Disney schickte Bytedance wegen des KI-Modells Seedance 2.0 ein Unterlassungsschreiben. Der Konzern verwies dabei darauf, dass in den per KI erzeugten Clips unerlaubt Figuren etwa aus "Star Wars" und dem Marvel-Superhelden-Universum vorkamen, wie in Branchenkreisen nach einem Bericht der Website "Axios" bestätigt wurde.