Künstliche Intelligenz: Deutsche KI-Hoffnung DeepL streicht jede vierte Stelle

Das Kölner KI-Startup DeepL hat sich bislang im Wettbewerb mit den großen US-Konzernen gut behaupten können. Doch nun baut der Übersetzungsspezialist ein Viertel der Belegschaft ab.
Köln - Das Kölner KI-Startup DeepL streicht jede vierte Stelle im Unternehmen. "Heute reduzieren wir die Gesamtbelegschaft von DeepL um etwa 250 Stellen", schrieb der CEO und Gründer des Unternehmens, Jaroslaw Kutylowski, auf LinkedIn. Zuerst hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" über den Stellenabbau bei der deutschen KI-Hoffnung berichtet.