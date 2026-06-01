Talente, Unternehmen und Kapital hat Europa genug – nur am Willen hapere es im KI-Wettbewerb, so Cohere-Chef Aidan Gomez. Er fordert einen Kulturwandel.
Heilbronn - Nach der geplanten Fusion mit dem Heidelberger KI-Start-up Aleph Alpha will der kanadische KI-Anbieter Cohere die Talente des Unternehmens und seine Präsenz in Deutschland erhalten und ausbauen. Deutschland solle zweiter Hauptsitz bleiben, machte Cohere-Chef Aidan Gomez im Gespräch mit der dpa im Rahmen der Tech-Konferenz in Heilbronn deutlich.