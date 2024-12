Künstliche Intelligenz beim Bau: Stuttgarter Bauplaner sind KI-Pioniere

1 Auch eine KI, die einem Bauarbeiter direkt erklären kann, wie es auf der Baustelle weitergeht, ist schon realistisch. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Die Stuttgarter Bauberater von Drees & Sommer haben sich in das Innovations-Abenteuer Künstliche Intelligenz gestürzt. Wo es schon klappt – und wie es ins „Metaversum“ geht.











Was kann Künstliche Intelligenz beim Bauen leisten? Wie schnell die Entwicklung aktuell vorangeht, hat jetzt das Stuttgarter Bau-Beratungsunternehmen Drees & Sommer auf einer öffentlichen Veranstaltung gezeigt. Seit einigen Monaten hat man systematisch mögliche Anwendungen durchgespielt. Das Ergebnis: Bereits 300 Arbeitsprozesse, die KI unterstützt. Die Stuttgarter sind Pioniere. Bisher hat sich in Deutschland laut IT-Branchenverband Bitkom nur jedes fünfte Unternehmen intensiver mit KI-Anwendungen beschäftigt. In der Baubranche sind es noch weniger.