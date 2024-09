Künstliche Intelligenz: Balanceakt bei der Regelung von Künstlicher Intelligenz

1 Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut will, das KI-Anwendungen reglementiert und Innovationen dennoch nicht abgewürgt werden. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Die EU setzt der KI-Anwendung einen gesetzlichen Rahmen. Innovationen dürften aber nicht abgewürgt werden, kommt die Forderung aus Baden-Württemberg.











Im Grunde sind sich in Politik und Wirtschaft alle einig: der Einsatz der sich rasend schnell entwickelnden Künstlichen Intelligenz muss geregelt werden. Doch bereits bei den grundsätzlichen Fragen, wie weit, wie restriktiv und in welcher Form das geschehen soll, hören die Gemeinsamkeiten abrupt auf. „Das europäische KI-Gesetz darf die Innovationskraft der Unternehmen nicht strangulieren“, betont etwa Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut. Um sich auch in der EU bei den entscheidenden Stellen Gehör zu verschaffen, präsentierte sie am Donnerstag in Brüssel ein Positionspapier, in dem die Forderungen des Landes in zehn Punkten zusammengefasst sind.