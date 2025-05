Künstliche Intelligenz: Apple-Manager lässt Aktie des Google-Konzerns absacken

1 Die Quartalsergebnisse von Google ließen bisher keine Einbußen durch die neue KI-Konkurrenz erkennen. (Archivbild) Foto: Richard Drew/AP/dpa

New York - Ein ranghoher Apple-Manager hat mit wenigen Sätzen im Gerichtssaal die Aktie des Google-Konzerns Alphabet auf eine steile Talfahrt geschickt. Das Papier fiel um rund acht Prozent. Der bei Apple für das Dienstleistungsgeschäft zuständige Eddy Cue sagte unter anderem, dass der iPhone-Konzern in Zukunft auch die neue KI-Suche zusätzlich zu Google in seinen Web-Browser Safari integrieren wolle.