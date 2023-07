Sohn von Hajek will aus Protest Skulpturen entfernen lassen

Künstlervilla in Stuttgart verrottet

4 Die Hajek-Villa: vom Farbtupfer zum Schandfleck Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Die Villa von Stuttgarts einstigem Vorzeigekünstler Otto Herbert Hajek verrottet. Aus Protest will sein Sohn Skulpturen in der Stadt abbauen lassen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Artikel 14 des Grundgesetzes hat für Herbert Medek eine ganz besondere Bedeutung. Der Chef der unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt Stuttgart verweist bei seiner Arbeit regelmäßig auf die Verfassung. Besonders eindringlich in einem Fall, der Stuttgart schon seit langer Zeit beschäftigt: im Fall der Villa des 2005 verstorbenen Künstlers Otto Herbert Hajek. In den zurückliegenden 16 Jahren ist aus dem Farbklecks an der Hasenbergsteige ein Schandfleck geworden. Die fröhliche Ausstrahlung des Hauses ist dem düsteren Verfall gewichen.