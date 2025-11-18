Künstlerpaar aus Rems-Murr-Kreis: „Das Beste, was passieren konnte“ – Murrhardter Paar lebt den Musiker-Traum

Er war Mechaniker, sie Grafikerin. Dann setzten sie auf die Musik und bereuen nichts: Tonia Danese und Uwe Lenz sind die Birds Band und haben in Winnenden eine Musikschule.
Unzählige Gitarren, Mandolinen, Flöten und andere Instrumente hängen an den Wänden. Daneben Zettel mit Songtexten und Akkordfolgen – und ein Kalender, randvoll mit Auftrittsterminen. Kein Zweifel: Im „Saitengässle“ in Winnenden-Schelmenholz (Rems-Murr-Kreis) dreht sich alles um die Musik. Seit 2014 betreiben Tonia Danese und Uwe Lenz gemeinsam die private Musikschule, zudem tingeln sie als „Die Birds Band“ durchs Land. Die Geschichte der beiden ist aus mehreren Gründen bemerkenswert.