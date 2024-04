2014 gelang Felix Jaehn (29) mit seinem Remix "Cheerleader" der große Durchbruch. Seitdem ist Jaehn aus der internationalen DJ-Szene nicht wegzudenken. Jetzt hat sich Jaehn als nicht-binär geoutet, fühlt sich also weder als Mann noch als Frau. Zudem offenbarte Jaehn einen neuen Namen.

Felix Jaehn verrät neuen Namen

In der YouTube-Show "Süß und deftig" mit den Dragqueens Jacky-Oh Weinhaus und Jurassica Parka sagte Jaehn: "Ich nutze zur Zeit lieber den Namen Fee, weil ich unter die nicht-binären Menschen gegangen bin und einen geschlechtsneutralen Namen haben möchte." Als Künstlername bleibe der Name Felix Jaehn aber bestehen. Alles andere wäre viel zu kompliziert, betonte Jaehn. Zudem erklärte Jaehn, das nicht-binäre Pronomen "dey/denen" im Deutschen zu bevorzugen - in Anlehnung an des Englische "they/them".

Lesen Sie auch

DJ ist pansexuell

Für Jaehn ist es bereits das zweite Coming-out: 2018 gab Jaehn bekannt, bisexuell zu sein. In dem YouTube-Format erklärte Jaehn nun, inzwischen den Begriff "pansexuell" zu bevorzugen. Pansexualität bezeichnet eine sexuelle Orientierung, bei der Personen keine Vorauswahl nach Geschlecht oder Geschlechtsidentität treffen.