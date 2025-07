Künstlerin der Spitzenklasse: Miley Cyrus vergleicht Beyoncé mit Prince und Michael Jackson

Im Juni ging für Miley Cyrus (32) ein Traum in Erfüllung: In Paris stand sie gemeinsam mit Superstar Beyoncé (43) als Überraschungsgast für deren "Cowboy Carter Tour" auf der Bühne. Zusammen sangen sie das Duett "II Most Wanted". Jetzt hat Cyrus in einem neuen Interview ihre tiefe Bewunderung für die Musikikone zum Ausdruck gebracht und sie sogar mit Legenden wie Prince (1958-2016) oder Michael Jackson (1958-2009) verglichen.

"Genau das, was man auf und abseits der Bühne sehen möchte"

"Beyoncé ist eine Künstlerin der Spitzenklasse", schwärmt sie in der Show "SiriusXM's TikTok Radio" mit Chris Olsen. "Ihr Konzert live zu erleben, fühlt sich an wie ein Moment, über den man noch Jahre später spricht - so wie wenn jemand erzählt, dass er Prince oder Michael Jackson gesehen hat. Sie ist wirklich genau das, was man auf und abseits der Bühne sehen möchte."

Lesen Sie auch

Besonders beeindruckt zeigt sich die "Flowers"-Sängerin von der Ausstrahlung und Integrität der 35-fachen Grammy-Gewinnerin: "Sie bewegt sich mit so viel Anmut und Selbstbewusstsein zwischen ihrer Bühnenpersona und ihrer echten Persönlichkeit. Es ist fließend. Diese 'Queen-Essenz' ist bei ihr einfach konstant spürbar."

Cyrus beschrieb Beyoncé als eine "erhöhte, etwas exzentrische Version ihrer selbst", wenn sie auf der Bühne steht - eine Darstellung, die jedoch stets authentisch bleibe. "Wer sie auf der Bühne sieht, sieht eine raffinierte Version dessen, wer sie im Alltag ist", so Cyrus weiter.

Die Bewunderung der einstigen "Hannah Montana"-Darstellerin für Beyoncé begann früh - lange vor gemeinsamen Auftritten. Als Kind bekam Cyrus von ihrem Großvater eine Karaoke-Maschine geschenkt, in der unter anderem "Survivor" von Destiny's Child vorinstalliert war. "Ich habe das ständig gesungen", erinnerte sie sich. "Mein Leben ist wirklich eine einzige Manifestation." Neben Destiny's Child war auch "The Tide Is High" von Blondie auf der Maschine - ein Song-Mix, den Cyrus heute als Spiegel ihrer eigenen künstlerischen Identität versteht: "Es war, als hätte die Maschine genau gewusst, wer ich bin."

Auftritt mit Beyoncé ist "wahr gewordener Traum" für Miley Cyrus

Auf Instagram veröffentlichte Cyrus nach dem gemeinsamen Auftritt in Paris einen emotionalen Post an Beyoncé. "Neben einer so bescheidenen, großzügigen, legendären Diva zu stehen, war ein wahr gewordener Traum", schrieb sie. "Danke für die Möglichkeit, gemeinsam in Paris aufzutreten und unser Lied über Freundschaft zu singen."

Weiter schwärmte sie: "Mein ganzes Leben habe ich von dir gelernt und dich geliebt - und dann gemeinsam in goldenen Outfits auf der Bühne zu stehen, war mehr, als ich mir je hätte vorstellen können."