Horst Kuhnert erhält am 6. Dezember den Erich Heckel-Preis

Foto: Galerie Schlichtenmaier

Kunst mit Polyester? Horst Kuhnert war in den 1960er Jahren Erster einer neuen Zeit – und erhält nun den Erich Heckel-Peis des Künstlerbundes Baden-Württemberg.











Inmitten mancher Umbrüche auch in der Kunstlandschaft zeigt sich der Künstlerbund Baden-Württemberg als überraschend konstante Größe. Über die ständige Präsenz im Akku-Projektraum (Gerberstraße 5c) in Stuttgart-Mitte hat der Künstlerbund die Lust am Experiment zu einer eigenen Tonspur gemacht.