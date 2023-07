10 Vom Ballettstar zum Gastronomen: Marijn Rademaker hat in Stuttgart das israelische Restaurant Yafa neu eröffnet. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Ein Ballettstar, eine Violinistin: Marijn Rademaker und Oana-Sabina Bunea sind ausgerechnet in der Pandemie in Stuttgart zu Gastronomen geworden. Warum wagen sie den Neuanfang?









Jede Verletzung hat Marijn Rademaker dem eigenen Restaurant ein Stück nähergebracht. 14-mal wurde der einstige Erste Solist und Publikumsliebling des Stuttgarter Balletts operiert. In der Zeit, in der er nicht auftreten konnte, half er oft hinter dem Tresen in der Bar eines Freundes aus. Schon als Kind habe er mit dem Geschirrtuch über dem Unterarm im elterlichen Wohnzimmer Kellnern gespielt, erzählt er. Nach einem schweren Knorpelschaden im Knie stieg der gebürtige Niederländer mit 40 Jahren selbst als Gastronom ein.