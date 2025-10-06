Leslie Mandoki wurde mit der Auszeichnung "Pro meritis scientiae et litterarum" geehrt, die ihm Ministerpräsident Markus Söder und Kunstminister Markus Blume für besondere Verdienste um Wissenschaft und Kunst überreichten.
Große Ehre für Leslie Mandoki: Der 72-jährige Künstler wurde vom bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder und dem bayerischen Minister für Wissenschaft und Kunst, Markus Blume, mit der Auszeichnung "Pro meritis scientiae et litterarum" geehrt. Mit der seit dem Jahr 2000 verliehenen Ehrung würdigt der Freistaat Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise um Wissenschaft und Kunst verdient gemacht haben.