Die farbigen Linien in diesem Gitter zeigen das Volumen des weltweiten Plastikbestandes heute (rot) und in 15 Jahren (gelb) anhand des Matterhorns.

Der Remsecker Künstler Branko Šmon will mit einer ungewöhnlichen Aktion auf die Vermüllung der Welt aufmerksam machen – er fordert ein neues „Plastikbewusstsein". Seine mit Plastikgranulat gefüllten Würfel versetzen Bergsteiger in Staunen.









Remseck am Neckar - Sieben Milliarden Tonnen, ein Volumen von 14 Kubikkilometern. Auf diese Menge wird der weltweite Bestand an Plastik – in Granulat umgerechnet – in diesem Jahr geschätzt. Ist das viel? Oder wenig? Der Remsecker Künstler Branko Šmon konnte mit dieser Angabe auch nicht viel anfangen. Also machte er sich auf die Suche nach einer Möglichkeit, diese Zahl vorstellbar zu machen. Könnte vielleicht ein Berg die Lösung sein, ein Plastik-Berg?