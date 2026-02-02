Kündigungswelle bei Automobilclub: „Erhebliche Irritationen“ – ADAC Verkehrspräsident tritt zurück

Er zog den Zorn der Autofahrer auf sich – und ist jetzt seinen Job los. Nach einer Kündigungswelle zieht der ADAC-Verkehrspräsident persönliche Konsequenzen.
Der Druck war am Ende zu groß: Gerhard Hillebrand hat sein Amt als ADAC-Verkehrspräsident niedergelegt. Das teilte der Automobilclub am Montag in einer offiziellen Pressemitteilung mit. Hillebrand zieht damit die Konsequenz aus Interviewäußerungen zum Jahreswechsel, die „zu erheblichen Irritationen bei Mitgliedern sowie zahlreichen Beschwerden und Kündigungen geführt hatten“.