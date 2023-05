1 Noch fehlen Zahlen, wie viele medizinische Fachangestellte geimpft sind Foto: dpa

Ab Mitte März gilt die Impfpflicht im medizinischen Bereich. Das beschäftigt nicht nur die Kliniken, sondern auch Haus-, Kinder- und Zahnärzte im Kreis Ludwigsburg. Drohen gar Schließungen?









Kreis Ludwigsburg - Die Corona-Impfpflicht ist ein heißes Eisen“, sagt ein Arzt aus dem nördlichen Landkreis, der namentlich nicht genannt werden will. Er vermisst in der Diskussion die prinzipielle Akzeptanz gegenüber Andersdenkenden. In seiner Praxis gibt es Mitarbeiter, die sich nicht impfen lassen wollen, die er aber ungern verlieren will.